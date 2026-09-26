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Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX

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Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 1
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 2
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 3
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 4
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 5
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 6
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 7
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 8
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 9
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 10
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 11
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 12
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 13
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 14
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 15
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 16
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 17
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 18
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 19
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 20
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 21
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 22
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 23
Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Передатчик
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 1
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 2
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 3
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 4
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 5
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 6
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 7
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 8
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 9
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 10
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 11
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 12
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 13
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 14
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 15
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 16
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 17
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 18
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 19
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 20
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 21
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 22
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 23
  • Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621574
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Передатчик
Подключение
проводное
Чувствительность
-39 дБ
Длина кабеля
1.25
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
78
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200

Описание товара Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX

Передатчик Saramonic Blink500 Pro TX позволяет расширить радиосистему Blink500 Pro с 1 до 2 микрофонов, а также заменить потерянный или поврежденный передатчик. Передатчик обладает встроенным всенаправленным микрофоном, также в комплекте идет петличный микрофон для менее заметного размещения. Встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB порт или в зарядном боксе системы.

Отзывы о товаре Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Передатчик
Подключение
проводное
Чувствительность
-39 дБ
Длина кабеля
1.25
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
78
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Описание
Передатчик Saramonic Blink500 Pro TX позволяет расширить радиосистему Blink500 Pro с 1 до 2 микрофонов, а также заменить потерянный или поврежденный передатчик. Передатчик обладает встроенным всенаправленным микрофоном, также в комплекте идет петличный микрофон для менее заметного размещения. Встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB порт или в зарядном боксе системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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