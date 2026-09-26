Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX
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Характеристики
Тип товара
Передатчик
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621574
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Передатчик
Подключение
проводное
Чувствительность
-39 дБ
Длина кабеля
1.25
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
78
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
200
Описание товара Передатчик радиосистемы Saramonic Blink500 Pro TX
Передатчик Saramonic Blink500 Pro TX позволяет расширить радиосистему Blink500 Pro с 1 до 2 микрофонов, а также заменить потерянный или поврежденный передатчик. Передатчик обладает встроенным всенаправленным микрофоном, также в комплекте идет петличный микрофон для менее заметного размещения. Встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB порт или в зарядном боксе системы.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Передатчик
Подключение
проводное
Чувствительность
-39 дБ
Длина кабеля
1.25
Частотный диапазон
50-18000 Гц
Комплектация
передатчик, аксессуары, документация, упаковка
Соотношение сигнал/шум
78
Диаграмма направленности
всенаправленный
Питание
аккумулятор, USB
Страна производитель
Китай
Передатчик Saramonic Blink500 Pro TX позволяет расширить радиосистему Blink500 Pro с 1 до 2 микрофонов, а также заменить потерянный или поврежденный передатчик. Передатчик обладает встроенным всенаправленным микрофоном, также в комплекте идет петличный микрофон для менее заметного размещения. Встроенный литий-ионный аккумулятор заряжается через USB порт или в зарядном боксе системы.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы
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