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Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол

4 Отзывы
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Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 1
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 4
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 5
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 6
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 7
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 8
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитул
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 1
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 2
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 3
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 4
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 5
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 6
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 7
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 8
  • Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385762
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
270

Описание товара Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол

Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол

Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал в подарок, упакован надёжно в \"пупырку\", коробка не помялась. Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
с 300М в комплекте идут нейлоновый чехол на липучке, плашка бит и удлинитель-переходник. биты в описании на момент покупки указаны не были. сам тулл качественный, достаточно надёжный, конструкция простая как 3 копейки, при грамотном использовании вряд-ли что-то сломается. по качеству самый натуральный лезерман, больше нечего сказать. если хотите качественный надёжный мультитул и вам некуда девать деньги - советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на данный момент в инструменте всё устраивает. Дальше - покажет работа)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
После китайских мультитулов, понимаешь, за что такие деньги



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Мультитул
Страна производитель
Китай
Описание
Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал в подарок, упакован надёжно в \"пупырку\", коробка не помялась. Доволен.
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
с 300М в комплекте идут нейлоновый чехол на липучке, плашка бит и удлинитель-переходник. биты в описании на момент покупки указаны не были. сам тулл качественный, достаточно надёжный, конструкция простая как 3 копейки, при грамотном использовании вряд-ли что-то сломается. по качеству самый натуральный лезерман, больше нечего сказать. если хотите качественный надёжный мультитул и вам некуда девать деньги - советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
на данный момент в инструменте всё устраивает. Дальше - покажет работа)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
После китайских мультитулов, понимаешь, за что такие деньги


Мультитул Leatherman SuperTool 300 831151, 19 функций, черный, нейлоновый чехол - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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