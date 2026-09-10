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Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe

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Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 384454
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Характеристики

Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
рамки для фильтров LL LS2603, набор фильтров LL LS2604, сотовые насадки LL LS2602
Крепление
магнитное
Тип вспышки
накамерная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
500

Описание товара Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe

Комплект Ezybox Hotshoe Strobo идеален всем, особенно, если у вас есть система Ezybox Hotshoe или вы планируете ее приобретать в будущем. Комплект обеспечит вас всем, что нужно, начиная с крепления Ezybox Hotshoe Plate (LS2414) для установки на вашу вспышку и адаптера (LL LS2611). Как только вы установите крепление, можете прикреплять Strobo аксессуары, такие как соты Honeycomb и держатели целевых фильтров, которые включены в этот комплект.

Отзывы о товаре Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe




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Характеристики
Бренд
Lastolite
Тип товара
Фотовспышки и аксессуары
Комплектация
рамки для фильтров LL LS2603, набор фильтров LL LS2604, сотовые насадки LL LS2602
Крепление
магнитное
Тип вспышки
накамерная
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект Ezybox Hotshoe Strobo идеален всем, особенно, если у вас есть система Ezybox Hotshoe или вы планируете ее приобретать в будущем. Комплект обеспечит вас всем, что нужно, начиная с крепления Ezybox Hotshoe Plate (LS2414) для установки на вашу вспышку и адаптера (LL LS2611). Как только вы установите крепление, можете прикреплять Strobo аксессуары, такие как соты Honeycomb и держатели целевых фильтров, которые включены в этот комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект насадок для компактных вспышек Lastolite LL LS2617 Ezybox Strobo Kit Hotshoe - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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