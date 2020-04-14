Top.Mail.Ru
Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231738
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
емкость 2000 mAh
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х6х3
Вес, г.
200

Описание товара Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II

Фирменный аккумулятор Godox VB18, который предназначен для вспышек Godox серии Ving: V850, V850II, V860C, V860N, V860S, V860IIC, V860IIN, V860IIS. Новая улучшенная версия. Отличается от старой отсутствием некоторых заводских дефектов и большей надёжностью. Визуально отличить от старой можно по гравировке в правом верхнем углу над буквами VB18.

Отзывы о товаре Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II

14.04.2020
Максим

Достоинства:
Очень хорошая вещь для вспышек. Брал второй в запас. Отличное качество и быстрая доставкой. И ещё приятная цена была на момент моего заказа, даже дешевле, чем у китайцев)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
емкость 2000 mAh
Страна производитель
Китай
Описание
Фирменный аккумулятор Godox VB18, который предназначен для вспышек Godox серии Ving: V850, V850II, V860C, V860N, V860S, V860IIC, V860IIN, V860IIS. Новая улучшенная версия. Отличается от старой отсутствием некоторых заводских дефектов и большей надёжностью. Визуально отличить от старой можно по гравировке в правом верхнем углу над буквами VB18.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
14.04.2020
Максим

Достоинства:
Очень хорошая вещь для вспышек. Брал второй в запас. Отличное качество и быстрая доставкой. И ещё приятная цена была на момент моего заказа, даже дешевле, чем у китайцев)

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Рекомендую


Аккумулятор Godox VB18 для вспышек V860II - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...