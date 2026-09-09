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Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE

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Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231739
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
две евророзетки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х2
Вес, кг.
6.3

Описание товара Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE

Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек. Совместим со вспышками Falcon Eyes TE, Menik, raylab Axio, Lumifor Amato и многими другими.

Отзывы о товаре Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуары для вспышек
Особенности
две евророзетки
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек. Совместим со вспышками Falcon Eyes TE, Menik, raylab Axio, Lumifor Amato и многими другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор Falcon Eyes WF-3 (2*500W) для студийных вспышек TE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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