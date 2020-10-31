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Нивелир Bosch GLL 2-50 (0601063105) относится к линейным лазерным построителям плоскостей и применяется в строительстве, ремонтных и отделочных работах. Представляет собой устройство в ударопрочном корпусе с прорезиненной накладкой, работает от батареек. Оснащен функцией самовыравнивания.

Построитель плоскостей Bosch GLL 2-50 + BS 150 + вкладка под L-Boxx (0601063105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.