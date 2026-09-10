Уровень брусковый RGK U4040
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Уровень брусковый RGK U4040
Линейка с ценой деления шкалы 1 мм сделает удобной разметку поверхностей. Подписи и отметки шкалы белого цвета на строительном уровне RGK U4040 выполнены методом гравировки и не истираются при контакте с такими поверхностями, как бетон или дерево. Металлический корпус строительного уровня RGK U4040 имеет толщину стенок 1.1 мм. За счет этого, корпус не меняет форму и не гнется в течение всего срока использования, в том числе, после падения. Боковые вставки из ударопрочного пластика защищают строительный уровень RGK U4040 от повреждений при падении на твердую поверхность. Стекло ампул выполнено из акрила, за счет чего ампулы не протекают и не мутнеют в течение срока службы.
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