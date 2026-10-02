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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01

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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01
870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Габариты без упаковки
1000х58х25 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
460

Описание товара Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01

Уровень Stayer MASTER I-Bar рельс двутавровый, линейка, 100см 3470-100_z01 представляет собой надежный измерительный инструмент. Оснащен угломером на 180 градусов. Уровень имеет усиленный профиль, устойчив к ударам и падениям.

Отзывы о товаре Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Габариты без упаковки
1000х58х25 мм
Страна производитель
Германия
Описание
Уровень Stayer MASTER I-Bar рельс двутавровый, линейка, 100см 3470-100_z01 представляет собой надежный измерительный инструмент. Оснащен угломером на 180 градусов. Уровень имеет усиленный профиль, устойчив к ударам и падениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01 - по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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