Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб.
В наличии
Код товара: 350496
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
870 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Габариты без упаковки
1000х58х25 мм
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1х0.06х0.03
Вес, г.
460
Описание товара Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01
Уровень Stayer MASTER I-Bar рельс двутавровый, линейка, 100см 3470-100_z01 представляет собой надежный измерительный инструмент. Оснащен угломером на 180 градусов. Уровень имеет усиленный профиль, устойчив к ударам и падениям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
1
Габариты без упаковки
1000х58х25 мм
Страна производитель
Германия
Уровень Stayer MASTER I-Bar рельс двутавровый, линейка, 100см 3470-100_z01 представляет собой надежный измерительный инструмент. Оснащен угломером на 180 градусов. Уровень имеет усиленный профиль, устойчив к ударам и падениям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-100_z01 - по цене 870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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