Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, линейка Sparta
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 652851
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х7х6
Вес, г.
680
Описание товара Уровень алюминиевый, 800 мм, 3 глазка, линейка Sparta
Алюминиевый уровень с линейкой SPARTA широко используется при строительстве и монтажных работах для определения неточностей поверхностей различных конструкций, а также проведения измерительных и разметочных работ с помощью шкалы. Инструмент оснащен тремя встроенными глазками из прочного материала - акрила.
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Алюминиевый уровень с линейкой SPARTA широко используется при строительстве и монтажных работах для определения неточностей поверхностей различных конструкций, а также проведения измерительных и разметочных работ с помощью шкалы. Инструмент оснащен тремя встроенными глазками из прочного материала - акрила.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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