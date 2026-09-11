Уровень алюминиевый, 1000 мм, 3 глазка, линейка Sparta
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый, 1000 мм, 3 глазка, линейка Sparta
Алюминиевый уровень Sparta 331295 длиной 1000 мм, с 3 глазками и линейкой, используется на строительной площадке и во время ремонта. Повышает точность выполнения облицовочных, отделочных и других работ, позволяя проверить отклонения по горизонтали и вертикали, измерить угол наклона, выровнять поверхности и предметы.
Преимущества
- Надежность — уровень из алюминиевого профиля с анодированным покрытием прослужит долго.
- Продуманная конструкция — торцевые заглушки не допускают попадания пыли и мелкого строительного мусора внутрь корпуса.
- Высокая точность выполняемых работ — погрешность составляет всего 1 мм на каждый метр (0,057°).
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Алюминиевый уровень Sparta 331295 длиной 1000 мм, с 3 глазками и линейкой, используется на строительной площадке и во время ремонта. Повышает точность выполнения облицовочных, отделочных и других работ, позволяя проверить отклонения по горизонтали и вертикали, измерить угол наклона, выровнять поверхности и предметы.
Преимущества
- Надежность — уровень из алюминиевого профиля с анодированным покрытием прослужит долго.
- Продуманная конструкция — торцевые заглушки не допускают попадания пыли и мелкого строительного мусора внутрь корпуса.
- Высокая точность выполняемых работ — погрешность составляет всего 1 мм на каждый метр (0,057°).
- Дополнительные возможности — измерительная шкала позволяет определять габариты предметов.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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