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Лазерный нивелир INFINITER CL10G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир INFINITER CL10G

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Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 1
Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 2
Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 3
Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 4
Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
  • Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 1
  • Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 2
  • Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 3
  • Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 4
  • Лазерный нивелир INFINITER CL10G - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603465
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Характеристики

Бренд
Infiniter
Тип товара
Уровни и нивелиры
Размеры в упаковке, см
9х9х6
Вес, г.
320

Описание товара Лазерный нивелир INFINITER CL10G

Infiniter CL10 G – точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. Этот прибор имеет компактные размеры и отличается простотой управления. Для запуска и разблокировки достаточно воспользоваться кнопкой-переключателем.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир INFINITER CL10G




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Характеристики
Бренд
Infiniter
Тип товара
Уровни и нивелиры
Описание
Infiniter CL10 G – точный, надежный и недорогой лазерный нивелир, предназначен для построения и контроля вертикальных и горизонтальных плоскостей и линий. Этот прибор имеет компактные размеры и отличается простотой управления. Для запуска и разблокировки достаточно воспользоваться кнопкой-переключателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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