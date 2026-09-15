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Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)

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Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 1
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 2
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 3
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 4
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 5
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 6
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 1
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 2
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 3
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 4
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 5
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 6
  • Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695512
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)
2 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, держатель, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное, вертикальное, крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
16.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х7
Вес, г.
410

Описание товара Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)

Линейный лазерный нивелир ЗУБР КРЕСТ-15 ПРОФЕССИОНАЛ 34902-2_z01 подходит для разметочных работ внутри помещений. Отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Прибор имеет следующие режимы проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярно пересекающиеся линии, зафиксированные перпендикулярно пересекающиеся линии. Наличие функции автовыравнивания обеспечивает высокую точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания срабатывает световая индикация.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, держатель, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное, вертикальное, крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
16.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Линейный лазерный нивелир ЗУБР КРЕСТ-15 ПРОФЕССИОНАЛ 34902-2_z01 подходит для разметочных работ внутри помещений. Отличается простотой и надежностью в эксплуатации. Прибор имеет следующие режимы проецирования линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярно пересекающиеся линии, зафиксированные перпендикулярно пересекающиеся линии. Наличие функции автовыравнивания обеспечивает высокую точность при разметке. При превышении порогового значения угла самовыравнивания срабатывает световая индикация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-2) - этот товар вы можете купить по цене 2870 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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