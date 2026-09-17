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Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм

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Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 1
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 2
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 3
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 4
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 5
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 6
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 7
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 8
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 9
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 10
Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 1
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 2
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 3
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 4
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 5
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 6
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 7
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 8
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 9
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 10
  • Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742131
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм
3 120 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, кг.
1.5

Описание товара Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм

Усиленный магнитный уровень с фрезерованной поверхностью и зеркальным глазком применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Инструмент выполнен из высококачественных и прочных материалов, что делает его долговечным и надежным.

Отзывы о товаре Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленный магнитный уровень с фрезерованной поверхностью и зеркальным глазком применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Инструмент выполнен из высококачественных и прочных материалов, что делает его долговечным и надежным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленный магнитный уровень ЗУБР ПРО-М 34589-200_z01, 2000 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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