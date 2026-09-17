Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальным глазком, усиленным
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742111
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.07х0.03
Вес, кг.
1.67
Описание товара Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальным глазком, усиленным
Мощный уровень ЗУБР Эксперт с зеркальным глазком, 2000 мм 34570-200 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена зеркальными колбами, благодаря чему позволяет удобно считывать показания измерений с любой стороны. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x65x30 мм
Страна производитель
Китай
Мощный уровень ЗУБР Эксперт с зеркальным глазком, 2000 мм 34570-200 предназначен для проведения измерения отклонений вертикальной и горизонтальной поверхностей в процессе ремонтных и строительных работ. Модель оснащена зеркальными колбами, благодаря чему позволяет удобно считывать показания измерений с любой стороны. Удобные рукоятки обеспечивают комфортное использование. Фрезерованная поверхность гарантирует надежность и долговечность.
Строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ 34570-200, 2000 мм, с зеркальным глазком, усиленным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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