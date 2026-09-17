Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
В наличии
Код товара: 742120
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3 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.01х0.15х0.14
Вес, кг.
1.55
Описание товара Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль
Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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