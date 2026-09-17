Top.Mail.Ru
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 1
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 2
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 3
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 4
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 5
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 6
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 7
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 8
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 9
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 10
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 1
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 2
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 3
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 4
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 5
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 6
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 7
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 8
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 9
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 10
  • Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742120
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль
3 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.01х0.15х0.14
Вес, кг.
1.55

Описание товара Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль

Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Отзывы о товаре Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
1
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Уровень оснащён двумя фрезерованными поверхностями и увеличенной точностью 0.5 мм/м. Используется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Магнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-200, 2000 мм, усиленный профиль - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...