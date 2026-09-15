Лазерный нивелир CONDTROL QB Green Set
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 370 руб.
В наличии
Код товара: 638415
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, батарея AA 2 шт, документация, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
6.7
Высота, см
5.7
Элементы питания
ААА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х7
Вес, г.
175
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL QB Green Set
QB Green Set – это универсальный набор по доступной цене, в который входят нивелир QB Green с качественными зелеными излучателями и алюминиевый складной штатив. В приборе используется качественный зеленый лазер с длиной волны 520 нм. Он воспринимается человеческим глазом в 4 раза ярче, чем красный. Позволяет комфортно работать на б?льших расстояниях. Не вредит зрению, в отличие от лазеров бирюзового и голубого цветов, которые некоторые производители выдают за зеленые. Не теряет яркость через пару месяцев использования.
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Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный нивелир, батарея AA 2 шт, документация, штатив, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
ветикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.5
Развернуть
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
6.7
Высота, см
5.7
Элементы питания
ААА
Страна производитель
Китай
QB Green Set – это универсальный набор по доступной цене, в который входят нивелир QB Green с качественными зелеными излучателями и алюминиевый складной штатив. В приборе используется качественный зеленый лазер с длиной волны 520 нм. Он воспринимается человеческим глазом в 4 раза ярче, чем красный. Позволяет комфортно работать на б?льших расстояниях. Не вредит зрению, в отличие от лазеров бирюзового и голубого цветов, которые некоторые производители выдают за зеленые. Не теряет яркость через пару месяцев использования.
Лазерный нивелир CONDTROL QB Green Set - по цене 3370 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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