Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
В наличии
Код товара: 269866
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, источники питания, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х9
Вес, г.
500
Описание товара Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127)
Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4 или 5/8.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, источники питания, кабельная стяжка, магнитное крепление, переходник, чехол
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4 или 5/8.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Condtrol NEO X1-360 (1-2-127) – стоимость товара 2980 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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