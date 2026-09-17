Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743238
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, кабель Type-C, переходник резьбы, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Габариты без упаковки
95x65x85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
380
Описание товара Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G
Лазерный уровень с ярко-зелеными линиями, которые отлично видны при хорошем освещении. Проецирует полную 3D-разметку из 3 плоскостей по 360 градусов.
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, кабель Type-C, переходник резьбы, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Габариты без упаковки
95x65x85 мм
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень с ярко-зелеными линиями, которые отлично видны при хорошем освещении. Проецирует полную 3D-разметку из 3 плоскостей по 360 градусов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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