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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G

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Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G - фото 1
Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G - фото 1
  • Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743238
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Характеристики

Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, кабель Type-C, переходник резьбы, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Габариты без упаковки
95x65x85 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х9
Вес, г.
380

Описание товара Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G

Лазерный уровень с ярко-зелеными линиями, которые отлично видны при хорошем освещении. Проецирует полную 3D-разметку из 3 плоскостей по 360 градусов.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир Maxpiler MLL-0330G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MaxPiler
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир со встроенным аккумулятором, кабель Type-C, переходник резьбы, инструкция, коробка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное, крест
Цвет луча
зеленый
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
5
Габариты без упаковки
95x65x85 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный уровень с ярко-зелеными линиями, которые отлично видны при хорошем освещении. Проецирует полную 3D-разметку из 3 плоскостей по 360 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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