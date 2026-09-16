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Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus

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Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 7
Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 1
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 2
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 3
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 4
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 5
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 6
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 7
  • Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
5 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир, Аккумулятор (2 шт.), Настенное крепление, Крепление-зажим, Переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, Пульт управления, Зарядное устройство, Руководство по эксплуатации, Пластиковый кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2 х 4,2 В 3000 мАч Li-Ion
Время работы на одном заряде, ч
12 часов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х13
Вес, кг.
1.1

Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus

Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus проецирует три плоскости: две вертикальные и одну горизонтальную с углом развертки на 360 градусов. Вы можете включать и выключать линии по отдельности, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Нивелир оснащен сенсорной панелью, которая препятствует попаданию внутрь корпуса пыли и влаги, исключает механический износ кнопок, а также упрощает управление прибором. Встроенный пузырьковый уровень помогает быстро установить прибор в горизонтальной плоскости, сводя к минимуму необходимость дополнительных корректировок. Импульсный режим для работы с детектором увеличивает диапазон работы до 60 м и будет особенно полезен при работе на улице и при ярком солнечном свете. Режим построения наклонных плоскостей используется при разметке и установке лестничных маршей, угловых элементов конструкции или декора. Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus поставляется в комплекте с пластиковым кейсом и большим набором аксессуаров: Технические характеристики и комплектация: Рабочий диапазон: от 30 м до 60 м с приемником. Точность самовыравнивания ±0,3 мм/м, диапазон самовыравнивания ± 3° Уровень пылевлагозащиты IP55 Тип резьбы для установки на штатив 1/4’’ Продолжительность работы на одном аккумуляторе – до 3х часов со всеми включенными излучателями и до двенадцати часов с одним включенным излучателем.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир, Аккумулятор (2 шт.), Настенное крепление, Крепление-зажим, Переходной винт с резьбы 1/4’’ на 5/8’’, Пульт управления, Зарядное устройство, Руководство по эксплуатации, Пластиковый кейс
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
3
Элементы питания
2 х 4,2 В 3000 мАч Li-Ion
Время работы на одном заряде, ч
12 часов
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus проецирует три плоскости: две вертикальные и одну горизонтальную с углом развертки на 360 градусов. Вы можете включать и выключать линии по отдельности, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Нивелир оснащен сенсорной панелью, которая препятствует попаданию внутрь корпуса пыли и влаги, исключает механический износ кнопок, а также упрощает управление прибором. Встроенный пузырьковый уровень помогает быстро установить прибор в горизонтальной плоскости, сводя к минимуму необходимость дополнительных корректировок. Импульсный режим для работы с детектором увеличивает диапазон работы до 60 м и будет особенно полезен при работе на улице и при ярком солнечном свете. Режим построения наклонных плоскостей используется при разметке и установке лестничных маршей, угловых элементов конструкции или декора. Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus поставляется в комплекте с пластиковым кейсом и большим набором аксессуаров: Технические характеристики и комплектация: Рабочий диапазон: от 30 м до 60 м с приемником. Точность самовыравнивания ±0,3 мм/м, диапазон самовыравнивания ± 3° Уровень пылевлагозащиты IP55 Тип резьбы для установки на штатив 1/4’’ Продолжительность работы на одном аккумуляторе – до 3х часов со всеми включенными излучателями и до двенадцати часов с одним включенным излучателем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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