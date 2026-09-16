Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
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Характеристики
Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus проецирует три плоскости: две вертикальные и одну горизонтальную с углом развертки на 360 градусов. Вы можете включать и выключать линии по отдельности, что позволяет экономить заряд аккумулятора. Нивелир оснащен сенсорной панелью, которая препятствует попаданию внутрь корпуса пыли и влаги, исключает механический износ кнопок, а также упрощает управление прибором. Встроенный пузырьковый уровень помогает быстро установить прибор в горизонтальной плоскости, сводя к минимуму необходимость дополнительных корректировок. Импульсный режим для работы с детектором увеличивает диапазон работы до 60 м и будет особенно полезен при работе на улице и при ярком солнечном свете. Режим построения наклонных плоскостей используется при разметке и установке лестничных маршей, угловых элементов конструкции или декора. Лазерный нивелир CONDTROL Smart 3D Plus поставляется в комплекте с пластиковым кейсом и большим набором аксессуаров: Технические характеристики и комплектация: Рабочий диапазон: от 30 м до 60 м с приемником. Точность самовыравнивания ±0,3 мм/м, диапазон самовыравнивания ± 3° Уровень пылевлагозащиты IP55 Тип резьбы для установки на штатив 1/4’’ Продолжительность работы на одном аккумуляторе – до 3х часов со всеми включенными излучателями и до двенадцати часов с одним включенным излучателем.
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