Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150, 1500 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб.
В наличии
Код товара: 742127
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 480 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.19х0.09
Вес, кг.
1.32
Описание товара Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150, 1500 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
1500x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150, 1500 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк – стоимость товара 5480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150, 1500 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк