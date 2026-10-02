Уровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
В наличии
Код товара: 276452
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 650 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
линейный лазерный нивелир - 1 шт., держатель - 1 шт., штатив (35-110 см) - 1 шт., кейс - 1 шт.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3х1.5B
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03, LR03, FR03)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х11
Вес, кг.
2.4
Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01
Лазерный уровень построитель плоскостей KRAFTOOL 34700-4z01, предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий при проведении разметочных работ. Комплектация: линейный лазерный нивелир - 1 шт., держатель - 1 шт., штатив (35-110 см) - 1 шт., кейс - 1 шт.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
линейный лазерный нивелир - 1 шт., держатель - 1 шт., штатив (35-110 см) - 1 шт., кейс - 1 шт.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3х1.5B
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
± 0.3
Резьба под штатив, дюйм
1/4
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
AAA/мизинчиковая(R03, LR03, FR03)
Страна производитель
Китай
Лазерный уровень построитель плоскостей KRAFTOOL 34700-4z01, предназначен для генерирования горизонтальной, вертикальной и перпендикулярных линий при проведении разметочных работ. Комплектация: линейный лазерный нивелир - 1 шт., держатель - 1 шт., штатив (35-110 см) - 1 шт., кейс - 1 шт.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5650 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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