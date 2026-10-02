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Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2

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Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 1
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 2
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 3
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 4
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 5
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 6
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 7
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 8
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 9
Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 1
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 2
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 3
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 4
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 5
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 6
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 7
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 8
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 9
  • Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 341737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2
7 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х13
Вес, кг.
2.62

Описание товара Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2

Лазерный нивелир Stayer SL360-2 34962-2 – устройство, которое выполняет построение линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях. Линии включаются по-раздельности, что влияет на удобство работы и экономию заряда батарей. Имеется возможность работы как в режиме фиксированных линий, так и в режиме самовыравнивания.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13
Высота, см
6.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Stayer SL360-2 34962-2 – устройство, которое выполняет построение линий на вертикальных или горизонтальных плоскостях. Линии включаются по-раздельности, что влияет на удобство работы и экономию заряда батарей. Имеется возможность работы как в режиме фиксированных линий, так и в режиме самовыравнивания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2 - стоимость товара 7310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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