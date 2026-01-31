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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3

6 Отзывы
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 9
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 10
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 11
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 12
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 13
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 14
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 15
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 16
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 9
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 10
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 11
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 12
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 13
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 14
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 15
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 16
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 389070
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
700

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3

Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!



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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Евгения А.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2024
алексей с.

Достоинства:


Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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