Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 389070
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
700
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
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Лазерный нивелир Condtrol GFX360-3 1-2-222 предназначен для проведения разметки на стройплощадках. Проецирует две вертикальные линии и одну горизонтальную с разверткой 360 градусов. Это избавляет от необходимости вращать прибор во время работы. Зеленый луч отлично виден в любых условиях. Режим работы с приемником увеличивает диапазон измерения с 20 до 40 метров. Корпус имеет четыре варианта крепления: магниты, паз для хомута, петля под саморез, резьба для штатива.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
Достоинства:
Комментарий:
Отличный уровень Все работает и все соответствует описанию Хороший чемодан
Достоинства:
Комментарий:
Верхний горизонт врёт. Вертикали проверил вроде бы правильно. Разочарован.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо. Заказывала для мужа. Он остался давольный. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Луч хороший яркий, аккумулятор норм, три смены светил,пока заряжал включил на батарейках все работает ,насчет калибровки не могу ничего сказать не проверял .аппарат нормальный все функции работают, комплект полный, сделан хорошо добротно.
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!
Достоинства:
Комментарий:
Лазер отличный ! В комплекте аккумулятор и насадка для батареек ; можно использовать от батареек и аккумулятора !для натяжных потолков огонь !!