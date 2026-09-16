Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб.
В наличии
Код товара: 722458
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
360 градусов
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
20
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х20
Вес, кг.
2.12
Описание товара Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
360 градусов
да
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
20
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
Нивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917) - стоимость товара 12080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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