Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722487
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4хAA (1.5 В)
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
11
Высота, см
13
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х11
Вес, г.
900
Описание товара Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641)
Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. 3 режима проецирования линий: горизонтальная и две вертикальные линии с развёрткой 360°, благодаря чему луч будет виден в любой точке. Возможность поочерёдного отключения лазерных лучей позволяет оставлять только необходимую для работы световую схему. Питание от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4хAA (1.5 В)
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм, 5/8 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
11
Высота, см
13
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Функция самовыравнивания устраняет необходимость настройки, гарантирует максимальную точность при разметке. 3 режима проецирования линий: горизонтальная и две вертикальные линии с развёрткой 360°, благодаря чему луч будет виден в любой точке. Возможность поочерёдного отключения лазерных лучей позволяет оставлять только необходимую для работы световую схему. Питание от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.
Нивелир лазерный KRAFTOOL LL 3D, (34641) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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