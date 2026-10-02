Top.Mail.Ru
Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 221 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269891
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
13 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
2.8
Высота, см
2.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х28
Вес, кг.
3.4

Описание товара Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4

Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-4 34660-4 удобен для измерений как внутри, так и снаружи помещений. Имеет три режима работы: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, использование с детектором. Поставляется с дополнительными принадлежностями в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. При работе с детектором дальность измерения увеличивается до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.

Отзывы о товаре Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
2.8
Высота, см
2.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-4 34660-4 удобен для измерений как внутри, так и снаружи помещений. Имеет три режима работы: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, использование с детектором. Поставляется с дополнительными принадлежностями в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. При работе с детектором дальность измерения увеличивается до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4 – стоимость товара 13760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...