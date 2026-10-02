Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Уровень лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб.
В наличии
Код товара: 269891
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
2.8
Высота, см
2.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х28х28
Вес, кг.
3.4
Описание товара Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-4 34660-4 удобен для измерений как внутри, так и снаружи помещений. Имеет три режима работы: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, использование с детектором. Поставляется с дополнительными принадлежностями в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. При работе с детектором дальность измерения увеличивается до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень лазерный
Комплектация
нивелир - 1 шт., штатив - 1 шт., инструкция - 1 шт.
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
2.8
Высота, см
2.8
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Лазерный линейный нивелир KRAFTOOL CL-70-4 34660-4 удобен для измерений как внутри, так и снаружи помещений. Имеет три режима работы: автоматическое выравнивание, построение наклонных линий, использование с детектором. Поставляется с дополнительными принадлежностями в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки. При работе с детектором дальность измерения увеличивается до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4 – стоимость товара 13760 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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