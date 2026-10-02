Нивелир оптический Condtrol 32Х (2-3-039)
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Характеристики
Тип товара
Уровни и нивелиры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 500 руб.
В наличии
Код товара: 347796
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
нивелир CONDTROL 32X, юстировочные инструменты, инструкция, футляр для переноски
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
12.8
Высота, см
13.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х20х19
Вес, кг.
2.41
Описание товара Нивелир оптический Condtrol 32Х (2-3-039)
Оптический нивелир CONDTROL 32X снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования, работающем в диапазоне ±15. Это позволяет быстро и корректно производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного хода составляет 1,5 мм. Прибор обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Уровни и нивелиры
Комплектация
нивелир CONDTROL 32X, юстировочные инструменты, инструкция, футляр для переноски
Точность, мм/м
0,5
Ширина, см
12.8
Высота, см
13.4
Страна производитель
Китай
Оптический нивелир CONDTROL 32X снабжен компенсатором с магнитной системой демпфирования, работающем в диапазоне ±15. Это позволяет быстро и корректно производить измерения с высокой точностью. Среднеквадратичная ошибка на 1 км двойного хода составляет 1,5 мм. Прибор обладает 32-кратным увеличением зрительной трубы с просветленной оптикой, что значительно улучшает видимость и облегчает наведение на удаленные объекты.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир оптический Condtrol 32Х (2-3-039) - данный товар вы можете купить по цене 16500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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