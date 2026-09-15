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Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой

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Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 1
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 2
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 3
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 4
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 5
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 6
Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 1
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 2
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 3
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 4
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 5
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 6
  • Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 920 руб. 
Начислим 1062 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613527
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой
17 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х13
Вес, кг.
1.8

Описание товара Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой

Оптический нивелир поверкой Condtrol 32X 2-3-042 профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче точнее навести прибор на удаленные объекты.

Отзывы о товаре Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический нивелир поверкой Condtrol 32X 2-3-042 профессиональный измерительный прибор высокой точности, который помогает быстро вычислить необходимые значения. Зрительная труба оснащена просветленной оптикой, которая способствует улучшенной видимости. Такое качество позволяет легче точнее навести прибор на удаленные объекты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Оптический нивелир CONDTROL 32X с поверкой - по цене 17920 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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