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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка

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Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 1
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 2
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 3
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 4
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 5
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 1
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 2
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 3
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 4
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 5
  • Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717325
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Ширина, см
19
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.37х0.29х0.25
Вес, кг.
7.7

Описание товара Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка

Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка

Отзывы о товаре Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Ширина, см
19
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект геодезического оборудования Condtrol 32X (Нивелир Condtrol 32X+рейка4м+штатив S6-2)+поверка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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