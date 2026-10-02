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Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520

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Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 1
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 2
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 3
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 4
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 5
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 6
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 7
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 8
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 9
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 10
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 11
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 12
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 1
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 2
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 3
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 4
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 5
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 6
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 7
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 8
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 9
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 10
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 11
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 12
  • Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
15 940 руб.  20 000 руб. 
Начислим 256 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276454
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520
15 940 руб. -20%
20 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
Возможность работы с приемником
нет
Точность, мм/м
30
Резьба под штатив, дюйм
5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Ширина, см
19.7
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х20
Вес, кг.
2.52

Описание товара Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520

Оптический нивелир KRAFTOOL OL-32 34520 широко используется при строительных работах, в сфере геодезии и проектирования. Рабочий диапазон составляет 100 метров. Прочный корпус надежно защищен от пыли и влаги (IPX6). 32-кратное увеличение и просветленная оптика обеспечивают отличную видимость. Положение прибора относительно горизонта плавно регулируется при помощи опорных винтов.

Отзывы о товаре Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Нивелир оптический
Поверка
нет
Возможность работы с приемником
нет
Точность, мм/м
30
Резьба под штатив, дюйм
5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Ширина, см
19.7
Высота, см
20.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический нивелир KRAFTOOL OL-32 34520 широко используется при строительных работах, в сфере геодезии и проектирования. Рабочий диапазон составляет 100 метров. Прочный корпус надежно защищен от пыли и влаги (IPX6). 32-кратное увеличение и просветленная оптика обеспечивают отличную видимость. Положение прибора относительно горизонта плавно регулируется при помощи опорных винтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир оптический Kraftool OL-32 34520 - стоимость товара 15940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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