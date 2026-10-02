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Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640

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Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 040 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276449
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
12 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
10
Высота, см
13.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х10
Вес, г.
925

Описание товара Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640

Лазерный нивелир KRAFTOOL LL 3D 34640 – профессиональный измерительный инструмент, предназначенный для моделирования лазерными лучами трех лазерных линий 360° (две вертикальные линии, одна горизонтальная линия), а также отвеса (верхняя точка, нижняя точка). Максимальная точность, яркость и четкость линий для высококачественных разметочных работ. Режим работы с детектором позволяет работать на больших расстояниях и при высокой освещенности. Нивелир может работать от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Развернуть
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
2.5
Ширина, см
10
Высота, см
13.5
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир KRAFTOOL LL 3D 34640 – профессиональный измерительный инструмент, предназначенный для моделирования лазерными лучами трех лазерных линий 360° (две вертикальные линии, одна горизонтальная линия), а также отвеса (верхняя точка, нижняя точка). Максимальная точность, яркость и четкость линий для высококачественных разметочных работ. Режим работы с детектором позволяет работать на больших расстояниях и при высокой освещенности. Нивелир может работать от стандартных элементов питания или от сети через разъем USB-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Kraftool LL-3D 34640 - данный товар вы можете купить по цене 12040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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