Уровень лазерный RGK LP-64G
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350194
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, кг.
1.85
Описание товара Уровень лазерный RGK LP-64G
Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.
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Лазерный уровень RGK LP-64G — удобное и недорогое устройство, используемое для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей, обозначения предварительной разметки и переноса высоты. Прибор проецирует на поверхность яркие зеленые лучи, поэтому подходит даже для работы на улице, в отличии от аналогичного устройства с красными лучами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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