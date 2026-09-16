Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб.
В наличии
Код товара: 722496
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14
Высота, см
8.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х10
Вес, г.
750
Описание товара Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличии БесплатноЦена 10 390 руб.2598 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-2 34645-2
-
В наличии БесплатноЦена 10 580 руб.2645 руб. в СплитНивелир лазерный линейный Зубр Профессионал Крест-2D-2 34907-2
-
В наличииЦена 10 930 руб.2733 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL GFX360-3
-
В наличииЦена 11 470 руб.2868 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-3 34645-3
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL-3D 34640
-
В наличииЦена 12 080 руб.3020 руб. в СплитНивелир оптический ЗУБР ОУ-32, 120 м, Профессионал (34917)
-
В наличииЦена 12 520 руб.3130 руб. в СплитУровень лазерный Зубр Профессионал Крест-3D-2 34908-2
-
В наличииЦена 12 920 руб. 16 450 руб.3230 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL Fliesen 3D Laser
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитУровень лазерный линейный Kraftool CL-70-4 34660-4
-
В наличии БесплатноЦена 15 460 руб.3865 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool LL360-4 34645-4
-
В наличииЦена 15 500 руб.3875 руб. в СплитНивелир оптический Condtrol 24X (2-3-038)
-
В наличии БесплатноЦена 15 940 руб. 20 000 руб.3985 руб. в СплитНивелир оптический Kraftool OL-32 34520
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14
Высота, см
8.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - по цене 10600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)