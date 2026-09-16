Top.Mail.Ru
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 1
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 2
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 3
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 4
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 5
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 6
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 1
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 2
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 3
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 4
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 5
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 6
  • Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
10 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14
Высота, см
8.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х10
Вес, г.
750

Описание товара Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)

Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)

Отзывы о товаре Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
535
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14
Высота, см
8.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный ЗУБР КРЕСТ 3D, Профессионал (34909) - по цене 10600 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...