Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
Оригинальный товар
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Характеристики
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%7 950 руб. 7 990 руб.
В наличии
Код товара: 717324
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 950 руб. -1%
7 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
± 0.2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
5.8
Элементы питания
4х1.5В щелочные LR6 (АА)
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х13х10
Вес, г.
800
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
± 0.2
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6.5
Высота, см
5.8
Элементы питания
4х1.5В щелочные LR6 (АА)
Время работы на одном заряде, ч
6
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1
Лазерный нивелир CONDTROL Progressor 1 - по цене 7950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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