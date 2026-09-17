Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк
Оригинальный товар
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Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 330 руб.
В наличии
Код товара: 742128
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.02х0.19х0.09
Вес, кг.
2.58
Описание товара Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
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Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк - стоимость товара 7330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с зерк