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Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747

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Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угломер электронный
Поверка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 650 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269849
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747
6 650 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Угломер электронный
Комплектация
батарея 2 шт, документация, калибровочная рамка, кистевой ремешок, наплечный ремень, сумка
Поверка
нет
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Ширина, см
6
Высота, см
5
Элементы питания
ААА
Время работы на одном заряде, ч
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
495

Описание товара Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747

Электронный уровень Зубр Инспектор 34747 – профессиональный инструмент, который значительно упростит проведение строительных или ремонтных работ. Устройство оснащено прочным пластиковым корпусом с тремя ампулами. Это позволяет проводить выравнивание поверхностей по вертикали или горизонтали в диапазоне от 0 до 90 градусов. Инструмент Зубр Инспектор 34747 позволяет осуществлять измерения с точностью до 0.05 градусов. Для работы требуется наличие двух мизинчиковых батареек (AAA). Поставка осуществляется вместе с элементами питания, кистевым и наплечным ремнями, калибровочной рамкой и удобной для хранения сумкой-чехлом. Уровень весит 0.5 кг, а его размеры в упакованном виде составляют 14.6x10.4x12 см.

Отзывы о товаре Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Угломер электронный
Комплектация
батарея 2 шт, документация, калибровочная рамка, кистевой ремешок, наплечный ремень, сумка
Поверка
нет
Магнитное крепление
нет
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
нет
Ширина, см
6
Высота, см
5
Элементы питания
ААА
Время работы на одном заряде, ч
150
Страна производитель
Китай
Описание
Электронный уровень Зубр Инспектор 34747 – профессиональный инструмент, который значительно упростит проведение строительных или ремонтных работ. Устройство оснащено прочным пластиковым корпусом с тремя ампулами. Это позволяет проводить выравнивание поверхностей по вертикали или горизонтали в диапазоне от 0 до 90 градусов. Инструмент Зубр Инспектор 34747 позволяет осуществлять измерения с точностью до 0.05 градусов. Для работы требуется наличие двух мизинчиковых батареек (AAA). Поставка осуществляется вместе с элементами питания, кистевым и наплечным ремнями, калибровочной рамкой и удобной для хранения сумкой-чехлом. Уровень весит 0.5 кг, а его размеры в упакованном виде составляют 14.6x10.4x12 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень-угломер Зубр Эксперт 34747 – стоимость товара 6650 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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