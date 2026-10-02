Уровень лазерный Kraftool CL-70 34660
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%6 640 руб. 8 030 руб.
В наличии
Код товара: 276450
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 640 руб. -17%
8 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7.8
Высота, см
11.6
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х8
Вес, г.
610
Описание товара Уровень лазерный Kraftool CL-70 34660
Лазерный линейный нивелир широко используется при строительных и отделочных работах. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образующие крест. Имеет три режима: самовыравнивание, построение наклонных плоскостей и работа с детектором. Эксплуатация с детектором увеличивает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
нивелир, инструкция, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Развернуть
Дальность построения с приемником, м
70
Точность, мм/м
0.2
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
7.8
Высота, см
11.6
Элементы питания
АА
Страна производитель
Китай
Лазерный линейный нивелир широко используется при строительных и отделочных работах. Проецирует горизонтальную и вертикальную линии, образующие крест. Имеет три режима: самовыравнивание, построение наклонных плоскостей и работа с детектором. Эксплуатация с детектором увеличивает дальность измерения до 70 метров. О превышении угла самовыравнивания предупреждает специальная индикация - это защитит от ошибок при разметке. Предусмотрена возможность поочередного отключения лазерных лучей.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Kraftool CL-70 34660 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6640 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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