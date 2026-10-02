Нивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350165
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
нивелир, кабельная стяжка, кабель для зарядки, Li-Ion аккумуляторы, инструкция, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
500
Описание товара Нивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221 пригодится при ремонтных, строительных и монтажных работах. Проецирует три яркие линии: две вертикальные с углом 90 градусов и одну горизонтальную. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость в любой точке. Функция построения наклонных линий помогает при укладке напольных покрытий, плитки, декорировании помещений. Корпус модели оснащен магнитами для надежного крепления к металлическим конструкциям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
нивелир, кабельная стяжка, кабель для зарядки, Li-Ion аккумуляторы, инструкция, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
520
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
20
Дальность построения с приемником, м
40
Точность, мм/м
0.3
Угол самовыравнивания, град
5
Ширина, см
9.7
Высота, см
5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Condtrol GFX360 1-2-221 пригодится при ремонтных, строительных и монтажных работах. Проецирует три яркие линии: две вертикальные с углом 90 градусов и одну горизонтальную. Зеленый луч обеспечивает отличную видимость в любой точке. Функция построения наклонных линий помогает при укладке напольных покрытий, плитки, декорировании помещений. Корпус модели оснащен магнитами для надежного крепления к металлическим конструкциям.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Нивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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