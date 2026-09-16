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Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)

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Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 1
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 2
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 3
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 4
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 5
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 6
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 7
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 8
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
20
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 1
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 2
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 3
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 4
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 5
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 6
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 7
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 8
  • Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722492
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14.5
Высота, см
9.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х7
Вес, г.
438

Описание товара Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)

Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)

Отзывы о товаре Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
вертикальное
Цвет луча
красный
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0,3
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
14.5
Высота, см
9.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962) - этот товар вы можете купить по цене 5380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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