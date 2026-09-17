Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 742124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.02х0.19х0.09
Вес, кг.
1.8
Описание товара Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным
Сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. 2 фрезерованных базовых поверхности обеспечивают высокую жесткость. Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия гарантирует прочность и долговечность. Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец. Большие удобные рукоятки служат для комфортной работы. Колбы выполнены из ударопрочного акрила.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитНивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитНивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150...
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01
-
В наличииЦена 5 960 руб.1490 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL Smart 3D Plus
-
В наличииЦена 6 640 руб. 8 030 руб.1660 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL-70 34660
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитУровень-угломер Зубр Эксперт 34747
-
В наличииЦена 6 730 руб.1683 руб. в СплитУровень лазерный Зубр 34906
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитНивелир лазерный Stayer SL360-2 34962-2
-
В наличииЦена 7 330 руб.1833 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-200...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol GFX360 (1-2-221) зеленый
Бренд
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Цвет луча
зеленый
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x30x65 мм
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей. 2 фрезерованных базовых поверхности обеспечивают высокую жесткость. Сверхпрочный утолщенный профиль X-HD из авиационного алюминия гарантирует прочность и долговечность. Эластичные заглушки поглощают удар при падении и снимаются для измерения в торец. Большие удобные рукоятки служат для комфортной работы. Колбы выполнены из ударопрочного акрила.
Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Строительный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34986-200, 2000 мм, точность 0,3 мм/м, с инновационным