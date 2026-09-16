Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 722493
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 630 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х16
Вес, кг.
1.18
Описание товара Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL 20 34700-5
-
В наличииЦена 4 570 руб.1143 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G200 (1-2-126)
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитНивелир Kraftool CL20 #3 (34700-3)
-
В наличии БесплатноЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный Condtrol NEO X200 set (1-2-123)
-
В наличииЦена 4 970 руб. 8 540 руб.1243 руб. в СплитУровень лазерный Condtrol NEO G1-360 (1-2-156)
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитНивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитЛазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитНивелир лазерный Зубр Профессионал Крест-55 34904
-
В наличииЦена 5 330 руб.1333 руб. в СплитНивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #3, 50м, точн. +/-0,5 мм/м...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 20 м, Professional (34962)
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитСверхпрочный магнитный уровень Kraftool A-RATE CONTROL 34988-150...
-
В наличииЦена 5 650 руб.1413 руб. в СплитУровень лазерный Kraftool CL-20 34700-4z01
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Поверка
нет
Количество лучей, шт
3
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
1х3.7 B
Магнитное крепление
нет
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
нет
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
50
Точность, мм/м
0,5
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
13.7
Высота, см
12.5
Элементы питания
аккумулятор
Страна производитель
Китай
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)
Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2) - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Нивелир лазерный зеленый STAYER SL-3D #2, 50м, точн. +/-0,5 мм/м, микролифт, держатель (34963-2)