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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit

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Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 1
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 2
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 3
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 4
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 5
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 6
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 7
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 8
Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 1
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 2
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 3
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 4
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 5
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 6
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 7
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 8
  • Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 603445
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
350

Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit

CONDTROL GFX 360 — многофункциональная новинка в линейке нивелиров CONDTROL, объединившая в себе последние достижения отрасли лазерных инструментов. Нивелир имеет оригинальный корпус с высокой степенью защиты от ударов и оснащен тремя зелеными лазерами: проецирует горизонтальную плоскость с разверткой в 360 градусов и 2 ортогональные вертикали. Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир GFX 360 Kit, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, кабельную стяжку, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс.

Отзывы о товаре Лазерный нивелир CONDTROL GFX 360 Kit




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Нивелир
Описание
CONDTROL GFX 360 — многофункциональная новинка в линейке нивелиров CONDTROL, объединившая в себе последние достижения отрасли лазерных инструментов. Нивелир имеет оригинальный корпус с высокой степенью защиты от ударов и оснащен тремя зелеными лазерами: проецирует горизонтальную плоскость с разверткой в 360 градусов и 2 ортогональные вертикали. Это профессиональный расширенный комплект, включающий в себя лазерный нивелир GFX 360 Kit, настенное крепление Wall Mount pro, очки, магнитную мишень, кабельную стяжку, аккумулятор, кабель для зарядки, адаптер для батареек, руководство по эксплуатации и надежный пластиковый кейс.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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