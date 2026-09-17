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Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка

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Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка - фото 1
Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Поверка
нет
  • Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка - фото 1
  • Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742142
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x22x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х19х6
Вес, г.
720

Описание товара Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка

KRAFTOOL BILLET-40 с высочайшей точностью измерений, изготовлен на станке с ЧПУ позволяет проводить измерения с четырех сторон. Специальные отверстия для удобной разметки подрозетников. Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

Отзывы о товаре Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Поверка
нет
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
400x22x50 мм
Страна производитель
Китай
Описание
KRAFTOOL BILLET-40 с высочайшей точностью измерений, изготовлен на станке с ЧПУ позволяет проводить измерения с четырех сторон. Специальные отверстия для удобной разметки подрозетников. Применяется для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Строительный уровень Kraftool BILLET-40 34792, 400 мм, точность 0,3 мм/м, 2 глазка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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