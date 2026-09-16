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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D

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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 2
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 3
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 4
Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 1
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 2
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 3
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 4
  • Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732150
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир PLANO 4D; Аккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч — 2 шт.; Пульт дистанционного управления; Настенное магнитное крепление; Зарядное устройство; Переходник с резьбы 1/4" на 5/8"; Сумка-чехол с плечевым ремнём; Руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
92
Высота, см
70
Элементы питания
2хАккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D

CONDTROL PLANO 4D — лазерный нивелир проецирует две горизонтальные и две вертикальные плоскости с разверткой на 360°, что делает его оптимальным решением для профессиональной разметки во всех направлениях — от пола до потолка.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Комплектация
Лазерный нивелир PLANO 4D; Аккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч — 2 шт.; Пульт дистанционного управления; Настенное магнитное крепление; Зарядное устройство; Переходник с резьбы 1/4" на 5/8"; Сумка-чехол с плечевым ремнём; Руководство по эксплуатации.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Количество лучей, шт
16
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Развернуть
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Угол самовыравнивания, град
3
Ширина, см
92
Высота, см
70
Элементы питания
2хАккумулятор 3.7 В 3000 мА•ч
Страна производитель
Китай
Описание
CONDTROL PLANO 4D — лазерный нивелир проецирует две горизонтальные и две вертикальные плоскости с разверткой на 360°, что делает его оптимальным решением для профессиональной разметки во всех направлениях — от пола до потолка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный CONDTROL PLANO 4D - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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