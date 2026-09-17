Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
Оригинальный товар
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Характеристики
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 743318
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир, 2 Li-Ion аккумулятора, magnetic настенное крепление, пульт ДУ, переходник 1/4" на 5/8", зарядное устройство, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
132x85x124 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, кг.
1.24
Описание товара Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D
Строит три замкнутые плоскости на 360° (две вертикальные и одну горизонтальную). Отлично подходит для комплексной разметки при масштабных отделочных и строительных работах.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип устройства
лазерный
Комплектация
нивелир, 2 Li-Ion аккумулятора, magnetic настенное крепление, пульт ДУ, переходник 1/4" на 5/8", зарядное устройство, инструкция, сумка.
Класс лазера
2
Длина волны, нм
515
Поверка
нет
Количество лучей, шт
12
Направление лучей
вертикальное, горизонтальное
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
360 градусов
да
Развернуть
Возможность работы с приемником
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0,3
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Элементы питания
аккумулятор
Время работы на одном заряде, ч
6
Габариты без упаковки
132x85x124 мм
Страна производитель
Китай
Строит три замкнутые плоскости на 360° (две вертикальные и одну горизонтальную). Отлично подходит для комплексной разметки при масштабных отделочных и строительных работах.
Лазерный нивелир CONDTROL NivoTec 3D – стоимость товара 4970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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