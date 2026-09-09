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Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138)

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Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 1
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 2
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 3
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 4
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 5
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 6
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 7
Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 1
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 2
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 3
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 4
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 5
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 6
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 7
  • Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269864
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Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, магнитное крепление, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х27х12
Вес, кг.
1

Описание товара Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138)

Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 Set 1-2-138 может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Имеет импульсный режим для работы с детектором, благодаря которому дальность измерения увеличивается до 60 метров. Корпус оснащен защитным резиновым демпфером, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный Condtrol NEO X1-360 Set (1-2-138)




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Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Комплектация
документация, кабельная стяжка, кейс, магнитное крепление, переходник, штатив
Класс лазера
2
Длина волны, нм
635
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
3хАА
Магнитное крепление
да
Возможность работы с приемником
есть
Развернуть
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
30
Дальность построения с приемником, м
60
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
1.4, 5.8
Тип выравнивания
автоматическое
Угол самовыравнивания, град
4.5
Ширина, см
7.3
Высота, см
13
Элементы питания
АА
Время работы на одном заряде, ч
5
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 Set 1-2-138 может использоваться как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Имеет импульсный режим для работы с детектором, благодаря которому дальность измерения увеличивается до 60 метров. Корпус оснащен защитным резиновым демпфером, что повышает устойчивость к механическим повреждениям. Наличие специального паза позволяет крепить нивелир к вертикальным конструкциям с помощью хомута в обхват. Предусмотрена возможность установки прибора на штатив с резьбой 1/4 или 5/8 - для более удобного выполнения рабочих операций.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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