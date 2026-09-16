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Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)

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Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 1
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 2
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 3
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 4
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 5
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 6
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
20
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 1
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 2
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 3
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 4
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 5
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 6
  • Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 120 руб. 
Начислим 66 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722486
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)
4 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х7
Вес, г.
267

Описание товара Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)

Лазерный нивелир KRAFTOOL CL 20 34701 – профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 20 метров. Яркость и чёткость. Зеленый луч обеспечивает высококачественные разметочные работы. Простой монтаж. Резьба 1/4 дюйма позволяет установить нивелир на фотоштатив. Долгий срок службы. Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту от механических повреждений. Ребристая поверхность исключает выскальзывание нивелира из рук.

Отзывы о товаре Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Класс лазера
2
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 B
Дальность построения без приемника, м
20
Точность, мм/м
0.2
Резьба под штатив, дюйм
1/4 дюйм
Тип выравнивания
автоматический
Развернуть
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
6
Высота, см
7
Элементы питания
AAA
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный нивелир KRAFTOOL CL 20 34701 – профессиональный суперкомпактный измерительный инструмент. Проецирует одновременно две яркие зеленые лазерные линии: одну горизонтальную и одну вертикальную с дальностью видимости до 20 метров. Яркость и чёткость. Зеленый луч обеспечивает высококачественные разметочные работы. Простой монтаж. Резьба 1/4 дюйма позволяет установить нивелир на фотоштатив. Долгий срок службы. Специальные накладки на корпусе обеспечивают защиту от механических повреждений. Ребристая поверхность исключает выскальзывание нивелира из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нивелир лазерный KRAFTOOL CL 20, (34701) - купить по цене 4120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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