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Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)

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Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 1
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 2
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 3
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 4
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 5
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 6
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 7
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 8
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 9
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 10
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 11
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 12
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 13
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 1
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 2
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 3
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 4
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 5
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 6
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 7
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 8
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 9
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 10
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 11
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 12
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 13
  • Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 
Начислим 58 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722459
Доставка в Санкт-Петербурге
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Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)
3 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.07х0.03
Вес, г.
900

Описание товара Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)

Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.

Отзывы о товаре Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 1000 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-100) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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