Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 800 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-80)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет луча
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722461
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Характеристики
Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х7х3
Вес, г.
735
Описание товара Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 800 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-80)
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
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Бренд
Комплектация
прибор, документация, упаковка
Цвет луча
зеленый
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0,3
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.2
Высота, см
2.8
Страна производитель
Китай
Магнитный сверхпрочный профессиональный уровень с инновационной колбой ACU-VIEW 4-в-1 и зеркальной колбой предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей.
Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 800 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-80) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень магнитный сверхпрочный KRAFTOOL A-RATE CONTROL, 800 мм, точность 0.3 мм/м, с зеркальным глазком, (34988-80)