Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-3)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 310 руб.
В наличии
Код товара: 695513
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, штатив, инструкция, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
15
Высота, см
20
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х12х12
Вес, г.
685
Описание товара Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-3)
Линейный лазерный нивелир ЗУБР КРЕСТ-15 ПРОФЕССИОНАЛ 34902-3_z01 пригодится для работы на стройплощадке. Комплектуется штативом для более удобного выполнения задач. Модель имеет несколько режимов построения линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярно пересекающиеся линии, зафиксированные перпендикулярно пересекающиеся линии. Функция автовыравнивания значительно повышает точность при разметке. В случае превышения порогового значения угла самовыравнивания появляется световая индикация.
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Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
нивелир, штатив, инструкция, чехол, упаковка
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонталь/вертикаль/крест
Цвет луча
красный
Количество и напряжение элементов питания
2х1.5 В
Магнитное крепление
нет
360 градусов
нет
Отключение выравнивания
да
Развернуть
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
15
Высота, см
20
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Линейный лазерный нивелир ЗУБР КРЕСТ-15 ПРОФЕССИОНАЛ 34902-3_z01 пригодится для работы на стройплощадке. Комплектуется штативом для более удобного выполнения задач. Модель имеет несколько режимов построения линий: самовыравнивающаяся горизонтальная линия, самовыравнивающаяся вертикальная линия, самовыравнивающиеся перпендикулярные линии, самовыравнивающиеся перпендикулярно пересекающиеся линии, зафиксированные перпендикулярно пересекающиеся линии. Функция автовыравнивания значительно повышает точность при разметке. В случае превышения порогового значения угла самовыравнивания появляется световая индикация.
Нивелир лазерный ЗУБР Крест 15 Профессионал (34902-3) - стоимость товара 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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